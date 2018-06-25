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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 bin rakımlı yaylada atlarla oy kullanmaya gittiler Haberi

3 bin rakımlı yaylada atlarla oy kullanmaya gittiler Haberi

-Oy kullanmaya giden göçerlerin cep telefonu görüntüsü

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

İran Seçimleri Cep Telefonu Hayvan 


- Erzincan’da Şavak Aşireti mensupları oy kullanmak için yolu olmayan 3 bin rakımlı yayladan atlara binerek oy kullanmaya gittiler. Yaz ayları olması nedeniyle Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında bulunan göçerler, 24 Haziran seçimlerinde oylarını kullanmak için atlarla köylerine inmek zorunda kaldılar. Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen yaylasında bulunan göçerler yaylada yıllardır yapılmayan yollar nedeniyle atlar yardımı ile oy kullanacakları yere gittiler. Göçerler atlarına bindikten sonra Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmaya gidiyoruz ifadelerini kullandılar. Hıdır Gün isimli küçükbaş hayvan üreticisi cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde "Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmaya gidiyoruz" dedi.
Kaydedilen görüntülerde oy kullanma işleminin ardından tekrar atlarıyla yaylaya dönen yaylacılar, “Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yaptık geldik” dedikleri görülüyor. (AK-AT)
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