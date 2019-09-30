-- Kavukçu’nun yerdeki jelatine fırça ile boya sürmesi ve üzerine boya atılması

-- Mehmet Kavukçu ve çalışmasından genel detaylar

-- Vali Ali Arslantaş ile röportaj

-- Mehmet Kavukçu ile röportaj

-- Genel detaylar

-- Erzincan ateşinden detaylar



( ERZİNCAN ) 3 bin rakımlı dağda "birlikteliğe" dikkat çekmek için kova dolusu boyaları başında aşağı döktü- Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü ERZİNCAN



- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, ateşin insanların toplanması ve birlikteliği temsil ettiğini göstermek ve birlikteliğe dikkati çekmek için Ergan Dağı'nda kamp ateşi yaktı, üzerine kovayla boya döktü. Daha önceki yıllarda araçları buzla kaplayarak, renkli balon ve şemsiyelerle mekânları donatarak dikkat çekici sanat çalışmalarına imza atan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu seferde Ergan Dağı’nda sanat performansı gerçekleştirdi. Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu kapsamında 2 bin 970 metre yükseklikteki Ergan Dağı’nda sergilediği Erzincan ateşi performansıyla ateşin sıcak etkisinin insanları bütünleştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, renklerinde birlikteliğe katkı sağladığını göstermek amacıyla farklı renklerdeki boyları kovayla üzerine döküp, aynı boyaları yere serdiği şeffaf jelatinin üzerine fırça ile sürdü. Üzerindeki giysi ve suratının tamamı boya olan Kavukçu, bunu yapmaktaki amacının insanların birlik ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini belirtti.

“Ateşin sıcak etkisiyle insanları bütünleştirdiği mesajını vermek istedim” Ateşin sıcak etkisinin insanları bütünleştirdiğini ifade eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, “Erzincan ateşi başlıklı bir performans gerçekleştirdim. Aynı zamanda bu performans ateşin kendi mantığında olan ateşin özelliğini taşıyan etrafında insanların birlik olması toplanması ve birlikteliği sergilemesidir. Aynı zamanda ateşin dikkat çekici ve yakıcı özelliğinin olması bütün vurgunun da o alanda oluşması açısından Erzincan’da böyle bir ateş yaktım. Erzincan anlamında, kavramında ve doğasında birliktelik mesajı vermeye çalıştım. Tabi bu aynı zamanda Türkiye’de yaşanması gereken birlikteliğin göndermesi olan bir çalışmadır. Erzincan temelinde olup genelde Türkiye’de birliktelik mesajı vermeye çalıştım. Bu mesaj içerisinde performansı birçok renkle buluşturmayı amaçladım. Erzincan kavramları yazıyla ifade edilirken aynı zamanda da boyayla birçok rengin ateşle buluşmasını hedefledim. Ateş etkisi, sıcaklık etkisi, etrafından buluşma etkisi ve onunla birlikte renklerinde ona birliktelik sağlayıp katkıyı arttırmasını amaçladım. Bu tip performansları halkın her tabakasından yani hem normal halk hem de yöneticilerinin bizzat katılarak birliktelik sergilemeleri benim açımdan Erzincan açısından önemliydi” dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise, “Erzincan ateşi ile hocamızın anlatmaya çalıştığı, Erzincan’ın çeşitli renklerini, çeşitli ürünlerini ve çeşitli kültürel alanlarını bir araya getirdi. Birlikte Erzincan olmasını sembolize eden çok güzel bir performans sergiledi. Hocamızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.



