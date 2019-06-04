3 bin nüfuslu Sakin Kent, 70 bine dayandı

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( MUĞLA )- Muğla’nın ilk sakin kenti 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi yerli tatilcilerin gözdesi haline gelirken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde nüfusu 70 bine ulaştı. MUĞLA



- Muğla’nın günübirlik tatil beldelerinden Gökova Körfezi kıyısında bulunan ve Muğla’nın ilk sakin kenti Akyaka Mahallesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde 100 bine nüfusa ulaşan 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi, bu yıl da Bayramın ilk günü 70 bine ulaştı. Mimari yapısı, coğrafi özellikleri, Kadın Azmağı, koyları ve Kitesorf sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen Akyaka’daki apart ve otellerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde boş yatak kalmadı. Gelen misafirlere alternatif eğlence sunan Akyaka’dan ünlü Sedir Adası’na günübirlik tur düzenleniyor. Bunun yanında Kadın Azmağı’nda düzenlenen 45 dakikalık tekne turları ile sazlıklar arasında, ördeklerin eşliğinde keyifli bir tekne turu sunulurken, isteyen sahilde denize giriyor. Akyaka’nın bir başka sportif özelliği ise Türkiye’nin en iyi su sörfünün (Kitesorf) yapıldığı Akçapınar sahili. Kitesorf Dünya şampiyonasının Türkiye ayağının da yapıldığı Akçapınar sahili yerli ve yabancı su sörfü tutkunlarının en fazla tercih ettiği alan oldu. Akyaka’da günübirlik turizmin dışında Bungalov çadır kampı da doğa ile iç içe ve deniz manzaralı tatil tercihi yapanların ilgisini çekiyor. Akyaka Orman Kampında sezon boyu sınırlı sayıda çadır kurmaya izin verilirken, rezervasyonların aylar öncesinde dolması dikkat çekiyor. Akyaka’nın ünlü koylarından Çınar Koyu ve Turnalı koyları da günübirlik tatilcilerden özellikle İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden yoğun ilgi görüyor. (BT-Y)

