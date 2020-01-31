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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
3 bin kişi yağmur duası için toplandı

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

yağmur duasına katılanlar

Yağmur Duası Allah 

-imam görüntü
-vatandaşın konuşması
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi.Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle Hayrabolu Ziraat Odası, Malkara Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından Evrenbey Mahallesi’nde düzenlenen yağmur duasına, başta Malkara ve Hayrabolu olmak üzere civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Hayrabolu Delibedir Mahallesi’nden programa katılan bir çiftçi, “Yağmur yağması için duaya geldik. İnşallah yağmur yağacak, barajımız dolacak ve topraklarımız suyunu alacak” diye konuştu.

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