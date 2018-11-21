3 bin 684 rakımlı dağda kurtarma operasyonu...Dağcıların zirvede rahatsızlanan arkadaşları için seferber olduğu anlar kamerada

-Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez olayı anlatması

-Dağcıların dağa tırmanışı



( VAN -ÖZEL)- Kulüp üyeleri, 3 bin 684 rakımlı zirvede rahatsızlanan arkadaşlarını oluşturdukları kurtarma timi ile aşağı indirdiler- Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van Gölü havzasının en yüksek dağlarından olan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi VAN



- Vadi Doğa Sporları Kulübü Van Gölü havzasının en yüksek dağlarından olan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdikleri sıra, zirvede rahatsızlanan arkadaşlarını oluşturdukları kurtarma timi ile aşağı indirdiler. Vadi Doğa Sporları Kulübü Van Gölü havzasının en yüksek dağlarından olan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirvede bir fotoğrafçı arkadaşları rahatsızlandı. Önce “yardım isteyelim” diye istişare ettiler, fakat tipi ve sisin müsaade etmeyeceğini göz önünde bulundurarak bir kurtarma timi oluşturmaya karar verdiler. Kulüp Başkanı Ömer Demez başkanlığında 8 kişilik bir kurtarma timi oluşturuldu. Rahatsızlanan arkadaş için hızlıca 1 sedye oluşturuldu. Yedek kıyafetler giydirilip ilk müdahale yapıldıktan sonra kar bölgesini kullanarak hızlıca aşağı indirmeye başladılar. Kar bölgesinde ayrılmamak için Vadiyi kullanarak arkadaşlarını araç yoluna kadar sağlıklı bir şekilde indirdiler. Tırmanış ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Tırmanış Yedisalkım (Püt) Mahallesi kanyondan başladı.

Kanyonun sonunda bulunan yaylada güneybatı rotasını kullanarak zirveye ulaşıldı. Zirvede çok sert bir rüzgar ve tipi bizi karşıladı. Hava buzdan farksızdı. Rüzgarın şiddetinden birbirimizi duyamaz durumdaydık. Havanın çok soğuk olması nedeniyle zirvede sadece birkaç fotoğraf çekerek inişe geçmeye başladık. Zirvede bir fotoğrafçı arkadaşımız rahatsızlandı. Önce yardım isteyelim diye istişare ettik, fakat tipi ve sisin müsaade etmeyeceğini göz önünde bulundurarak kendi imkanlarımızla arkadaşımızı nasıl kurtarırız kararını verirken şunları göz önünde bulundurduk. Hava muhalefeti sis ve akşam olması nedeniyle helikopterin inmeyeceğini, arama kurtarma ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin de en az 3 saatten önce olay yerine ulaşamayacaklarını göz önünde bulundurarak bir arama kurtarma timinin oluşturduk. Eğer biz de zirvede beklemiş olsaydık bütün ekip bu süre zarfında donma tehlikesini yaşardı. Benim başkanlığımda 8 kişilik bir arama kurtarma timi oluşturduk. Rahatsızlanan arkadaş için hızlıca 1 sedye yaptık ve yedek kıyafetler giydirildik. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kar bölgesini kullanarak hızlıca aşağı indirmeye başladık. Kar bölgesinde ayrılmamak için vadiyi kullanarak arkadaşınızı araç yoluna kadar sağlıklı bir şekilde indirerek bizi bekleyen araca ulaştırdık. Yine burada gerekli müdahale yapılarak arkadaşınızı sağlıklı bir şekilde merkeze ulaştırıldı. Çok şükür arkadaşınızın sağlık durumu iyi. Biz arkadaşımızla ilgilenirken, Ali Mamizade rehberliğinde artçı Ömer Alpyaşar ile beraber grubu Güneydoğu rotasında Alnıak (Bahanıs) Mahallesi’ne indirmeyi başladılar. İyi ki kararımızı vermişiz ve beklemeden arkadaşınıza aşağı indirmişiz. Arkadaşımızı merkezi ulaştırdığımızdan dolayı öncelikle arama kurtarma ekibimi kutluyorum. Onları tebrik ediyorum ve onlarla gurur diyorum herkese teşekkür ederim” dedi.

Başet Dağı zirve tırmanışı etkinliğine 36 kişinin iştirakıyla gerçekleştiklerini ifade eden Demez, “Etkinliğe katılan bütün dostlarımızı tebrik ediyoruz. Daha güzel daha yüksek ve yeni zirvelerde buluşmak dileğiyle herkese Vadi Doğa Spor Kulübü adına teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir tırmanış ve aynı zamanda çok harika bir arama kurtarma faaliyetinin de gerçekleştirmiş olduk. İnsanoğlu isterse çok şey başarır. Biraz azim biraz çaba fedakarlık ve güven. Doğada buluşalım” şeklinde konuştu.



