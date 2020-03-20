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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi - ADANA

3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi - ADANA

- Ekiplerin sahte içki imal edilen adrese operasyon yapması - Adreste yapılan aramada sahte içki ele geçirilmesiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sahte İçki Irak Trol 

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