3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi - ADANA

- Ekiplerin sahte içki imal edilen adrese operasyon yapması - Adreste yapılan aramada sahte içki ele geçirilmesiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi alınan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 410 litre sahte içki ele geçirildi.Gözaltına alınan M.A, S.U, İ.A, S.S. ve N.B. sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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