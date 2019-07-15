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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 bin 262 adet 15 Temmuz hatıra parası ile Türkiye haritası yaptılar

3 bin 262 adet 15 Temmuz hatıra parası ile Türkiye haritası yaptılar

Sergiden genel görüntü

İşgal Girişimi Aritas Fotoğraf Sergisi Darbe Girişimi Kahramanlık 

-Ayşenur Özdemir'den açıklama
-Haritadan farklı açılardan görüntü
-Başkan Zolan'ın sergiyi gezmesi
-Vali Karahan'ın sergiyi gezmesi
-Başkan Zolan'ın konuşması
-Vali Karahan'ın konuşması

( DENİZLİ )- Kardeşlerden 251 şehidin anısına hazırlanan anlamlı jest- 15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi DENİZLİ

- 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflar Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi”nde sergilendi. Sergiye iki kardeşin 3 bin 262 adet 15 Temmuz hatıra paraları ile yaptıkları Türkiye haritası damga vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi”nde darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin anısına bastırılan hatıra paralarıyla hazırlanan Türkiye haritası büyük ilgi çekti. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi’ne Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz hatıra paralarını biriktirerek Türkiye haritası yaptılar Ayşenur ve İbrahim Ethem Özdemir kardeşlerin ailelerinden aldıkları harçlıklarla hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına bastırılan hatıra paralarla hazırladığı Türkiye haritası da büyük ilgi görürken, haritanın toplam 3262 adet 15 Temmuz hatıra parasıyla hazırlandığı ifade edildi. Ayşenur Özdemir, 2 yıl önce hatıra paraları biriktirmeye başladıklarını ifade ederek toplam 6 bin TL’ye ulaştıklarını 3262 adeti ile Türkiye haritasını hazırlayıp sergilediklerini söyledi.

Söz konusu serginin önemine vurgu yapan Başkan Osman Zolan, “Denizlimiz bu meydanda 50 binin üzerinde vatandaşımızla o gece daha davet edilmeden, çağırmadan kendiliğinden toplandı. Burada bir ve beraber olduk. Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza hep birlikte sahip çıktık. Milli iradeye, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkese, hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Böyle karanlık geceleri Allah’ım bizlere yaşatmasın” dedi.
“Denizli yekvücut olup, darbeye karşı durdu” Denizli Valisi Hasan Karahan ise “15 Temmuz Destanımız var. Yedi düvelin bir şekilde dahil olduğu işgal girişimi ve Türkiye’yi parçalama harekatı o gün milletin göğsünde parçalandı. Darbenin ilk saatlerinden itibaren Denizli halkı da sergide de gördük büyük bir kahramanlık örneğini yekvücut olarak göstermiş, darbeye karşı durmuştur” diye konuştu.

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