3 aylık bebeği gözleri önünde yanan acılı anne o anları anlattı

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( İSTANBUL )- Oksijen tüpü patlayan ambulans içinde çocuğunu kaybeden anne konuştu İSTANBUL



- Silivri’de ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla kuvözdeki bebeğini kaybeden acılı anne o anları anlattı. Anne Necmiye S., "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar" dedi.

İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev almıştı, alevler içinde kalan ambulansta kuvözde bulunan 3 aylık ‘Rojin’ bebek, yanarak hayatını kaybetmişti. Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtulmuştu. Gözleri önünde 3 aylık bebeğini alevlere teslim eden acılı anne olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan acılı anne olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapıldı. Olay yerindeki çalışmaları izleyen acılı anne, "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. (Sağlık görevlileri) Onlar dışarıdaydı ben de dışarı attım kendimi. Ambulanstan çıktım, onlar da kaçıyordu. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar. Bebeğimin yanında 3 kişi vardı ama (Olay sırasında) yoklardı" dedi.



