3 ayda meydana gelen 48 hırsızlık olayı aydınlatıldı İzle

-Gözaltına alınanlar

-Çalınan malzemeler

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların emniyetten çıkarılmaları



( VAN )- Polis ekiplerinin 2 aylık sokak ve kamera çalışması sonucu gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı VAN - Van’da 3 ay içerisinde meydana gelen 48 hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü ise tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde meydana gelen 27 oto, 20 kablo ve 1 otodan hırsızlık olayları olmak üzere toplam 48 olayla ilgi Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Meydana gelen hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan 2 aylık sokak ve kamera çalışmasında, şüphelilerin Ö.A., M.B ve A.B. isimli 3 şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların çalıntı araç ile Türk Telekom’a ait yer altı kablolarını Tuşba ilçesi Özalp karayolu civarında ıssız bir bölgede toplayarak yakmak suretiyle bakır haline getirdikleri, şüpheli şahısları yönlendiren ve aynı zamanda hurdacılık yapan R.D. tarafından satın alındığı tespit edildi. 24 Aralık 2018 günü polis ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerin çalmış olduğu 25 FV 271 plaka sayılı araç ile Ö.A., M.B., A.B. R.D. ve S.S. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında; 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, 29 adet fişek, 13 adet ses fişeği, 8 adet oto teybi, 4 adet matkap, 4 adet bijon anahtarı, 1 adet demir makası, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet lehim makinesi, 1 adet projektör, 1 adet oto gösterge paneli, 1 adet kron marka bisiklet, 18 kilogram bakır kablo, 85 kilogram kuruyemiş, 1 adet yelek, 1 adet mont, çok sayıda tabanca kabzası, kapak takımı ve şarjör parçaları ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan R.D., adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Ö.A., M.B, A.B ve S.S. isimli 4 şüpheli ise tutuklandı.

