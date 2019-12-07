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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası’nda hafta boyu sürdü

3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası’nda hafta boyu sürdü

konserden detaylar

( AYDIN ) AYDIN

Belgesel Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Tiyatro Oyunu 


- Kuşadası Belediyesi’nin destekleri ile Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle içinde bulunduğumuz hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında 3 Aralık günü düzenlenen kortej ve akşamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşen konser ile dans gösterileri renkli görüntülere sahne olurken Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan, 4 Aralık akşamı Erkan Yücel Sahnesi’nde sahnelenen “Bize Bir Masal Anlatsana” isimli tiyatro oyunu seyredenlerin yoğun beğenisini aldı. Etkinlikler kapsamında son olarak Kuşadası Erdoğan Öven Engelleri Köyü sakinlerinden Burcu Kocabıçak’ın hayatından kesitlerin anlatıldığı “Bir Sevgi Masalı” isimli belgeselin gösterimi yapıldı. Doğumu sırasında doktor hatasından kaynaklanan bir nedenle görme yetisini kaybeden Burcu Kocabıçak'ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan, Kuşadası Engellileri koruma Derneği Başkanı Canan Güler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Belgesel gösteriminin ardından salona duygu yüklü bir konuşma yapan Kuşadası Engellileri koruma Derneği Başkanı Canan Güler, "Geçen sene üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen bir genç telefonla beni arayıp ürkek bir sesle Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde film çekmek istediklerini söyledi.

Ben bu teklifi duyunca hemen kabul edip sevinçten havalara uçtum. İzlediğiniz belgesel bu şekilde ortaya çıktı. Dernekte görev yapan diğer arkadaşlarımla birlikte gençlere her konuda katkıda bulunmaya çalışan bir örgütüz" dedi.
Etkinlik sonrasında projede emeği geçenlere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından teşekkür plaketi verildi.

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