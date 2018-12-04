3 Aralık Dünya Engelliler Gününde haberleri tekerlekli sandalye ile sundu



- Malatya'dan yayın yapan Vuslat TV'nin ana haber spikeri Gökçe Doğru,. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde engellilerin yaşamına dikkat çekmek için böyle bir davranış sergilediğini belirten Doğru, "Engeller bedenlerde değil düşüncelerdir. Engelli bireylere aslında en büyük engeli biz sağlıklı bireyler oluşturabiliyoruz bazen. Ben de bugün böyle bir davranış sergileyerek engellileri daha net anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Lütfen engel olmayalım. Haber merkezi olarak böyle bir farkındalık oluşturmak istedik, umarım düşüncelerdeki engellere engel olmaya çalışmışızdır" diye konuştu.



