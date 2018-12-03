3 Aralık Dünya Engelliler Günü - SİİRT

- Siirt Lisesi önünde toplanan gruptan detay - Ellerinde döviz bulunan grubun yürüyüşünden görüntüler - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın konuşması Siirt 'te 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla "empati yürüyüşü" yapıldı. Siirt GAP Gençlik ve Kültür Evinin düzenlediği etkinlikte aralarında Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, engelli aileleri ile öğrencilerin yer aldığı grup, Siirt Lisesi önünde toplandı."Yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş", "Engelleri aşmak için el ele", "En büyük engel engellenmektir" ve "Engelli olmak engel değildir" yazılı dövizleri taşıyan grup, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.Belediye Başkan Vekili Taşkın, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Herkesin engelli adayı olduğunu ifade eden Taşkın, "Biz bu hayatı birlikte yaşıyoruz ve her an hepimizin başına değişik kazaların gelme ihtimali var. Bunların sonucunda hepimizin birer engelli adayı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hükümetimiz son yıllarda bu konuda çok önemli icraatlar gerçekleştirdi. Biz de belediye ve kamu kurumları olarak bu noktada çeşitli çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu. Taşkın, engellilere yönelik çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.Gençlik ve Kültür Evi Temsilcisi İdris Tan da toplumda engellilere yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı.