3 Aralık Dünya Engelliler Günü - OSMANİYE

- Engellilerin yürüyüşünden görüntü - Engellilerin halk oyunu ve etkinlikten detay görüntü3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Kadirli ilçesinde engelliler, mehteran eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdiOSMANİYE (AA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kadirli'de zhinsen ve bedensel engelliler, mehteran takımı eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.Kent meydanında toplanan engelliler, ellerinde döviz ve pankartlarla zihinsel engellilerin oluşturduğu mehteran takımı eşliğinde Belediye Engelli Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.Koordinasyon merkezi önünde düzenlenen programda Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören engellilerden oluşan halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu. Protokol üyelerinin engelli öğrenciler tarafından hazırlanan el işi ve resim sergisini ziyarete açmasının ardından engelli öğrencilerin protokole hediye vermesiyle program sona erdi.