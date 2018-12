3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Kastamonu’da kutlandı

-Engellilerin çelenk sunması

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Engelsiz Kastamonu’ yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi önünde toplanan engelli vatandaşlar, buradan yürüyüşe geçerek Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte üniversite öğrencileri bandana bağlayarak kortej yürüyüşünde görme engellilerin yaşadıkları sorunları temsil etmeye çalıştı. Kortej yürüyüşüne kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlardan bahsederek yetkililerin bu konuda daha da duyarlı olmalarını istedi. Yolasığmazoğlu, “Bizler göremiyoruz, duyamıyoruz, konuşamıyoruz, yürüyemiyoruz, düşünemiyoruz ve hayatı anlayamıyoruz. Bizler göremiyorsak, bizim için sizler görün, yaşamdaki engelleri. Bizler duyamıyorsak sizler duyun, bizlerin sessiz çığlıklarını. Bizler sıkıntılarımızı konuşamıyorsak, sizler konuşun, sizler söyleyin, hayatı beraber paylaşmamız gerektiğini. Bizler düşünemiyorsak sizler düşünün, bizler için neler yapılması gerektiğini. Bizler anlayamıyorsak, bu sosyal yaşamdaki mimari engellerin, hala neden kaldırılmadığını, bizler anlayın anlatın bizlere, bizler yürüyemiyorsak, aynı bugün gibi sizler yürüyün, bizler için aynı bugün gibi el uzatın bizlere Bu şehirde kalbinde engelliler için yer açan binlerce can dostlarımız var. Hayatta kalmak bir umuttur, ayakta dik durmak ve umutlarımızı yeşertenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Şehrimizi engellilere uygun hale getirmeye çalışıyoruz” Daha sonra söz alan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, engellilerin toplum hayatında bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Engellilere, engelleri kaldırmak bizlerin görevidir. Özellikle de şehir mimari, bina mimarisi açısından da bu işlerimizin biran önce tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda hem yerelde hem de genelde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yollarımızda, tretuvarlarımızda, binalarımızda, resmi kurumlarımızda, ibadethanelerimizde, camilerimizde yani her yerde engellilerimize, buraların erişilebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunların düzenlenmesi için çaba harcamamız gerekiyor. Bunun dışında görme engellileri için şehirdeki trafik ışıklarının sesli olması gerekiyor, yoldaki kaldırımlarında bunu uygun olması lazım. Sadece ana caddelerde de değil, her yerde bu şekilde olması gerekiyor. Mevcutta bir şehir var, bir alışkanlık var, bu yüzden hemen adapte olunamıyor. Ama bu yolda çabalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Engelliler için Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesinin birlikçe çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Babaş, “Bu projelerdeki asıl amaç engelliler için kullanabilecekleri tekerlekli sandalye araçlarını akülü arabalarına dönüştürmek. Bunun finansını sağlamayı amaçladık. Bunda da kısmen başarılı olduk. Her yıl belirli rakamda bu araçları yenileyerek engelli kardeşlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Yüzde 20’lere varan bir engelli nüfusuna sahibiz. Bununla da ilgili hayatta kolayca yaşamak, her yerde onlarla beraber olmak. Engellilerimizin de mutlu olmaları için bu çalışmaları birlikte yürütmeliyiz” şeklinde konuştu.