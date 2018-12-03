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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü - DİYARBAKIR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü - DİYARBAKIR

- Engellilerin yürüyüşünden detaylar - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Halit Açar ile röportaj - Detaylar3 Aralık Dünya Engelliler GünüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır , Siirt ve Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Diyarbakır 'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organize ettiği etkinlik kapsamında Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan engelliler ve aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri Anıt Park'a kadar yürüdü.Burada konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, engellilerin hayatın tüm alanlarına katılmaları için çalıştıklarını belirterek, son dönemde çok önemli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karataş da çıkarılan yasalar sayesinde son 10 yılda 50 bini aşkın engellinin istihdama kavuştuğunu vurguladı.

Sivil Toplum Kuruluşu Salar Sivil Toplum 

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