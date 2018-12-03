Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü - BARTIN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü - BARTIN

- Etkinlikten detaylar Bartın 'da Valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri engellilerle bir araya geldi.Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı konuşmada, belediye olarak bugüne kadar engellilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Engellilere her alanda destek verdiklerini ifade eden Akın, "Şu anda da engelli yaşam merkezi oluşturuyoruz. Bütün masrafları belediyemizce karşılanacak bu merkezi 5 Ocak 2019'da hizmete açmış olacağız." dedi.
Programın ardından yürüyüş düzenlendi.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı