3 Aralık Dünya Engelliler Günü - BARTIN

- Etkinlikten detaylar Bartın 'da Valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri engellilerle bir araya geldi.Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı konuşmada, belediye olarak bugüne kadar engellilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Engellilere her alanda destek verdiklerini ifade eden Akın, "Şu anda da engelli yaşam merkezi oluşturuyoruz. Bütün masrafları belediyemizce karşılanacak bu merkezi 5 Ocak 2019'da hizmete açmış olacağız." dedi. Programın ardından yürüyüş düzenlendi.