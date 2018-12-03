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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü - ADIYAMAN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü - ADIYAMAN

- Görme engellilerin golbol maçından görüntüler - Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Mehmet Tunç'un açıklaması - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in açıklaması - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in açıklaması - Sporculara madalya verilmesi3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Adıyaman 'da görme engelli kulüpleri arasında dostluk maçı yapıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla görme engelli kulüpleri arasında dostluk maçı düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda Cumhuriyet Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Görme Engelliler Spor Kulübü ile Yaman Gör Bir Spor Kulübü oyuncuları karşılaştı.Gözlerini bağlayan engelli sporculara sporseverler de destek verdi. Karşılaşmayı Görme Engelliler Spor Kulübü 15 - 10'luk skorla kazandı.Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Mehmet Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak ve özellikle görme engellileri spora teşvik etmek istediklerini kaydetti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yerine "3 Aralık Dünya Melekler Günü" demek istediklerini söyledi.

Engellilere empati yapmak gerektiğini ifade eden Keleş, "Onlarla empati kurabilmenin en güzel yolu, toplum vicdanıyla hareket edebilmek." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise engellilerin her gün hatırlanması gereken emanetler olduğunu vurguladı.Gerek devlet gerek il bazında kurum olarak engellilere yönelik neler yapılacağı konusunda ciddi emek sarf ettiklerini dile getiren Çelik, "Bakanlık nezdinde engellilerin engellerini aşması konusunda ciddi projeler var. Bizler müdürlük olarak Aile Sosyal Destek Program ekiplerinin desteğiyle engellilere hak ettikleri hizmeti sunmak için yılın her günü seferberlik içerisindeyiz. Toplum da engellilere karşı farkındalığa varmış durumdadır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Keleş, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik ile beraberindeki şube müdürleri müsabakaya katılan sporculara madalya ve belge verdi.

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