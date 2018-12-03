3 Aralık Dünya Engelliler Günü - ADIYAMAN

- Engelli öğrencilerden görüntü - Protokolden görüntü - Anadolu Engelliler Derneği başkanı Abidin Harputluoğlu'nun konuşması röp. - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması - Engelli öğrencilerin gösterileri - Kahta Gençlik Merkezinden gönüllü 5 gencin işaret diliyle verdikleri mesaj3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Adıyaman , Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkinlikler düzenlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman , Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, kent merkezindeki özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan yaklaşık 50 öğrenci gösteriler yaptı.Programda konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Engelliler Günü'nün amacının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.
Pekmez, "Sadece bugün engellilerimizin sorunlarını tartışmamalıyız, diğer günlerde de engellilerimiz ile birlikte olmalıyız." dedi. Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli insanların sorunlarına dikkati çekmek için belirlendiğine işaret etti.Kahta ilçesinde de bir grup genç, farkındalık oluşturmak amacıyla mesajlarını işaret diliyle verdi.Kahta Gençlik Merkezinden gönüllü 5 genç, "Engeliler toplumun aynasıdır, En büyük engel sevgisizliktir. Bir gün değil her gün ilgi görmek istiyoruz. Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Asıl körlük cehalettir." mesajlarını işaret diliyle anlattı.