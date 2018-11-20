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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada bebekli aile ölümden döndü: 4 yaralı Haberi

3 aracın karıştığı zincirleme kazada bebekli aile ölümden döndü: 4 yaralı Haberi

-Olay yerinden görüntüler-

Hastane Çocuk Ayakkabısı Küçük Çocuk Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Annenin feryadı
-Araçlardan detay
-Sürücülerden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Ambulansların gidişleri

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da 3 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birinde bulunan anne ise çocuklarına bir şey olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi. Kaza, merkez Nilüfer İlçesi FSM Köprülü Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Araçlardan birinde bulunan bir anne çocuklarının başına bir şey geldiğini zannedip sinir krizi geçirdi. Araçtan fırlayan küçük çocuk ayakkabısı kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bursa - İzmir yolu kazadan kaynaklı durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada şans eseri ölen olmazken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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