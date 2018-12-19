3 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

-Kaza yerinde alınan önlemler

-Araçların olay yerinden çekilmesi



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yara almadan kurtulan sürücüler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Atatürk Mahallesi Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zırhlı polis aracı 31 KV 396 plakalı araca çarpıp karşı şeride geçip 10 RT 466 plakalı otomobile vurdu. 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, yara almadan kurtulan sürücüler kontrol amacıyla ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

