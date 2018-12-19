Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

3 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

Kaza yapan araçlar

Polis Aracı Polis Hastane Trafik Kazası Trol 

-Kaza yerinde alınan önlemler
-Araçların olay yerinden çekilmesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yara almadan kurtulan sürücüler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Atatürk Mahallesi Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zırhlı polis aracı 31 KV 396 plakalı araca çarpıp karşı şeride geçip 10 RT 466 plakalı otomobile vurdu. 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, yara almadan kurtulan sürücüler kontrol amacıyla ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı