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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı Video

3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı Video

Kaza yerinden görüntüler

Opel Trafik Kazası 

-Detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Paşaköşkü Mahallesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Andaç Berktaş yönetimindeki 44 BE 684 plakalı otomobil ile Zafer İnönü Pekcan yönetimindeki 34 PV 1644 Minibüs ve Kürşat Özhan idaresindeki 44 AB 389 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada, Kürşat Özhan, Fatma Çelik, Özge Bektaş, Meleksu Bektaş, Şirin Abay, Rüzgar Zeynep Abay ile Yunus Emre Durgun yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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