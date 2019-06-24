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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

araçlardan görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden görüntü
-çevreden detay
-ambulanstan görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta terminal kavşağında. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde terminal kavşağında meydana geldi. 67 ZJ 388 plakalı otomobil hızını almayarak 14 DN 397 kamyonete çapıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 DN 397 kamyonet park halindeki 67 ZJ 388 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 bayan yolcuya olay yerinde müdahale ederek Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Yaralı bayan yolcuların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.
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