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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
3 araca çarparak alev alan otomobilden çıkan sürücü kaçtı - BATMAN

3 araca çarparak alev alan otomobilden çıkan sürücü kaçtı - BATMAN

- 3 araca çarparak alev alan otomobil - Alev alan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yeri görüntüleri - Kazazede Adnan Sıkılı ile röportaj Batman 'da 3 araca çarparak alev alan otomobilden çıkan sürücü kaçtıBATMAN (AA) - Batman 'da iki otomobil ile hafif ticari araca çarptıktan sonra alev alan otomobilden çıkan sürücü kaza yerinden kaçtı.Alınan bilgiye göre, Batman - Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AAY 822 plakalı otomobil, önce aynı istikamette seyreden bir otomobile daha sonra refüje çarparak kaldırıma çıktı.Bu sırada alev alan otomobil, park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araca çarparak durabildi.Otomobilden çıkan sürücü, kaza yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, aracın alev alarak refüje çarptığı görülüyor.Park halindeki otomobili zarar gören Adnan Sıkılı, kazayı evinin balkonundan gördüğünü belirtti.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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