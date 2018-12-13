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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
3 araca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

3 araca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Polisin parçaları toplaması

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Yolun görüntüsü
-Polislerin görüntüsü
-Vatandaşların olayı anlatması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana'da. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Döşeme Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde meydana gelen kazada, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışıp daha sonrada yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kafa kafaya çarptığı araç ta park halindeki minibüse çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bu arada çarptığı ilk otomobildeki sürücü ise yaralandı. Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada polis olay yerine gelerek kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Polis olay yerinde kaçan sürücünün aracına ait parçaları topladı. Polis bu parçalardan otomobilin tespitini yapıp sürücüye ulaşmaya çalışacak. vatandaşlar ise kazaya neden olan sürücünün kaçmasına tepki gösterdi.
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