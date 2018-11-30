3 araca 21 bin liralık drift cezası

-Araçların drift yapması



( BURSA -ÖZEL)- 21 bin lira ceza alıp trafikten men edildiler BURSA



- Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde drift yaparak trafiği tehlikeye sokan 3 sürücüye toplamda 21 bin lira para cezası kesilerek ehliyetlerine el konuldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 kişinin drift yaptığı şeklinde ihbar alan Gemlik trafik ekipleri söz konusu ihbarı değerlendirerek olay yerine gitti. Perşembe pazar yeri olarak bilinen mevkiide 3 aracın çevreyi rahatsız ederek drift yaptığını gören ekipler araçları durdurarak sürücüleri aşağı indirdi. Aralarında bir tane ehliyetsiz sürücünün de bulunduğu 3 kişiye ceza yağdı. Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri drift yaparak hem trafiği tehlikeye sokan hem de çevreyi rahatsız eden 3 sürücüye de 5 bin 18 lira trafik cezası yazdı. Ehliyetsiz sürücüye de ayrı işlem yapan ekipler 3 araca toplamda 21 bin 78 lira para cezası kesti. Ekipler aynı zamanda araçları 2 ay trafikten men ederken sürücülerin de ehliyetlerine el konuldu. Öte yandan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri drone desteğiyle devamlı olarak trafiği havadan kontrol ederek hatalı sürücülere ceza kesiyor.

