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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
3 ahşap ev yandı - ISPARTA

3 ahşap ev yandı - ISPARTA

- Yanan ahşap evlerden yükselen yoğun duman - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması - Ev sahiplerinin sinir krizi geçirmesi - Sağlık görevlilerinin ev sakinlerine ambulansta müdahale etmesi Isparta 'da yangın - Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldiISPARTA (AA) - Isparta 'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Turan Mahallesi Balıkçı Sokak'taki bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyerek yanında bulunan iki eve daha sıçrayan yangına, Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangına müdahale sırasında evlerine gelen bazı ikamet sahipleri sinir krizi geçirdi.Bu kişiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hastane Ahşap Ev Sparta Yükselen 

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