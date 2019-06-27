بمعتقلات النظام السوري.. عذابات في 'أرقام' (3)

AAما إن يدخل المعتقل إلى زنازين النظام في سوريا، حتى يتحول إلى رقم يتم التعامل معه، يعذب ويحقق معه وفق ذلك خلال المدة التي يبقى فيها معتقلا بظروف سيئة.المعتقل السوري السابق محمد فراس منصور، الذي درس التجارة والاقتصاد، ولكن عشقه للصحافة جعله يعمل بها منذ العام 2005، روى قصته للأناضول مع التعذيب في سجون النظام، وتحوله إلى الرقم 125 داخل تلك الزنازين.استهل منصور حكايته بالقول: "أسست في 2005 موقع نيوز سنتر بدمشق، مع بعض الزملاء الصحفيين، لكن الضغوط الأمنية اضطرتنا لإغلاق الوكالة في 2007 والتوقف عن العمل بسبب المضايقات، وعدم وجود الحرية بنقل الخبر".وأضاف: "مع بداية الثورة في درعا أعدنا تأسيس الوكالة، وعاودنا العمل في مناطق متعددة لنقل الأخبار والأحداث، وكتابة مقالات الرأي، التي توثق الحالة السورية المطالبة بالحرية، وتحديث الأنظمة والقوانين الناظمة، وإيجاد مساحة أكبر للحرية في سوريا، بما يطلبه الشعب السوري".
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım