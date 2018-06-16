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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
الأتراك في روسيا وبلغاريا وبريطانيا يصوتون بالانتخابات البرلمانية والرئاسية (3)

الأتراك في روسيا وبلغاريا وبريطانيا يصوتون بالانتخابات البرلمانية والرئاسية (3)



AAبدأ الناخبون الأتراك اليوم السبت، في روسيا وبلغاريا والمملكة المتحدة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجري في تركيا 24 يونيو/حزيران الجاري.وأقيمت صناديق اقتراع في السفاراتين التركيتين في كل من العاصمة الروسية موسكو، والبلغارية صوفيا، والقنصليات والممثليات الدبلوماسية في الدولتين، على أن يستمر التصويت ليومين.وفي تصريح للأناضول، أوضح السفير التركي في موسكو، حسين ديريوز، أن هناك قرابة 11 ألف ناخب تركي في روسيا.ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في بلغاريا 8 آلاف و500 ناخب، بحسب اللجنة العليا للانتخابات التركية.وفي بريطانيا، أقيمت صناديق اقتراع في مركز "أوليمبيا" للمؤتمرات غربي العاصمة لندن، وفي القنصلية التركية العامة بالعاصمة الاسكتلندية أدنبرة، على أن يستمر الاقتراع لأربعة أيام.وأفاد القنصل التركي في لندن "جنار أرغين"، للأناضول، أن عدد الناخبين الأتراك المسجلين في المملكة المتحدة يبغ قرابة 100 ألف ناخب بحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات.ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت خارج تركيا لغاية 19 حزيران/ يونيو الجاري، وينتظر أن يشارك فيها أكثر من 3 ملايين ناخب عبر 123 مركزا انتخابيا، في 60 دولة.

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