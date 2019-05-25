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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
3,5 yılı aşkın süredir süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın ziyaret açılması ile ilgili tören düzenleniyor Haberi

3,5 yılı aşkın süredir süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın ziyaret açılması ile ilgili tören düzenleniyor Haberi

Manastırdan geçilen görüntü

( TRABZON - EK) TRABZON

Restorasyon Elverişsiz Hava 


- Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda coğrafi ve iklimsel koşulların zorluğu altında 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından Sümela Manastırı'nın birici kısmının ziyaret açılması ile ilgili tören düzenleniyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın bugün birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımı ile törenle ziyarete açılıyor. Daha önce 18 Mayıs 2019’da ziyarete açılacağı açıklanan manastırda elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalar aksayınca ziyarete açılış tarihi 25 Mayıs 2019 tarihine ertelenmişti. Manastırın önündeki törene Alpaslan'ın yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile davetliler katılıyor. (GÖK-ÖS-Y)
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