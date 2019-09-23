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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü

3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü

UYUMA GÖRÜNTÜSÜ, TELEFONLA OYNAMA GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

Kamera Akıllı Telefon 


- Amasya’da 3,5 yaşındaki Mehmetcan Menekşe’nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü. Günümüzde çocukların en büyük tutkusu olan akıllı telefonlardaki oyunlar çocukları olumsuz etkiliyor ama bazen de her şeye rağmen uyku galip geliyor. Minik Mehmetcan da uykuya yenik düştü. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
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