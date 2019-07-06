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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı

2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı

dağcının helikoptere alınması

Kayalı Öğrenciler Helikopter Yardım Çağrısı Yaralı Dağcı 

-detaylar
-Kurtarmadan fotoğraflar

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da spor amaçlı olarak 2992 rakımlı Dedegöl Dağı’na tırmanan Tıp Fakültesi öğrencilerinden 1'i düşerek yaralandı. Zirveye yakın bölgede mahsur kalan yaralı dağcı, JAydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 10.00 sıralarında Isparta’nın en yüksek dağı olan Aksu ve Yenişarbademli ilçeleri sınırlarında yer alan Dedegöl Dağı’nda meydana geldi. Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dukrsun ve Uğur Kuşçu,'nunu inişe geçtikleri sırada ayağı kayan Hasan Demirhan isimli sporcu sürüklenerek yaklaşık 20 metre düşerek yaralandı. İlk müdahaleyi yapan arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yaralanan öğrencinin sarp ve kayalık bölgeden tahliyesi için çalışma başlattı. Karadan tahliyenin yaralı öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle helikopter talep edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından yaralanan öğrenci bulunduğu yerden kurtarılarak, tedavi ve muayenesi için helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Yaralı dağcı önce Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkla Hastanesi’ne, ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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