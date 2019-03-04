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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi - ERZİNCAN

293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi - ERZİNCAN

- Yakalanan eroin maddesinden görüntüler Erzincan 'da 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi - Uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Curt" ile yapılan aramada, 431 paket halinde 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 tır şoförü gözaltına alındıERZİNCAN (AA) - Erzincan ’da, bir tırda 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri 65, 34 ve 73 il plakalı tırlar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı gerçekleştirileceği bilgisine ulaştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekiplerince, Erzurum yolu uygulama noktasında belirtilen tırlar üzerinde çalışma başlatıldı.Uygulama noktasında durdurulan tırlardan, 34 plakalı çekiciye ait dorsede bulunan koliler üzerinde narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, elyaf yastıkların içine gizlenmiş 431 paket içinde toplam 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili birbirleri ile irtibatlı oldukları belirtilen 3 tır şoförü gözaltına alındı.

Tır Şoförü Kaçak Akalan Narkotik Eroin 

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