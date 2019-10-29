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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe Asker selamı

29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe Asker selamı

Gençlerin gösterilen görüntüsü,

Cumhuriyet Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Sporcu gençlerin asker selamı, detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Cumhuriyetin İlanın 96. yılında Düzce’de kutlamalar her yıldan daha farklı ve daha coşkulu kutlandı. Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları muhteşem koreografi ile hem Cumhuriyetimizi hem de Mehmetçiği unutmadılar. Sporcu gençler Mehmetçiğe Asker Selamı gönderdi. Düzce’de Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünde Arsal Anadolu Lisesi öğrenci ve eğitimcilerinin hazırladığı programda Barış Pınarı ve Kuzey Irak’ta devam eden Pençe 3 Harekatı’nda ki askerleri unutulmadı. “Cumhuriyeti böyle kurduk” temasıyla öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları koreografide Cumhuriyet yıllarından bu günlere kadar Türk insanının giyimleriyle canlandıran öğrenciler okudukları şiirlerle de cumhuriyeti anlattılar. Ardından hazırlanan programda ise Türk Bayrakları ve “Yanındayız Mehmetçiğim” yazısını yazdılar. Sporcu gençlerde gösterilerin ardından Mehmetçiğe Asker Selamı gönderdiler.
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