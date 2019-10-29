Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim kutlamalarına ‘gardiyanların’ gösterisi damga vurdu Haberi

29 Ekim kutlamalarına ‘gardiyanların’ gösterisi damga vurdu Haberi

Gardiyanların zeybek oyunu

Gard Sivil Toplum Forma Halk Oyunları 

-Kafkas dansı gösterisi
-Gardiyanların halay gösterisi

( DENİZLİ )- Gardiyanların resmi kıyafetleri ile sunduğu halay ve Kafkas dansları gösterisi büyük ilgi gördü- Gardiyanlar halay ve Kafkas dansları gösterileri ile göz doldurdu DENİZLİ

- Denizli’de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir birinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, cezaevi gardiyanlarının sunduğu halk oyunları gösterisi kutlamalara damga vurdu. Gardiyanların aylarca hazırlanıp yaptığı gösteride halay performansları göz doldurdu. Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının hazırladığı gösteriler katılımcılara seyir zevki yüksek bir tören izleme şansı sundu. Kutlamalarda Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nde (CTE) görevli gardiyanlarının hazırladığı ‘Türk Halk Oyunları Gösterisi’ adeta etkinliklere damga vurdu. Gardiyanlar resmi kıyafetler ile halay gösterisi ve Kafkas dansları gösterisi sundu. Gardiyanlar sergiledikleri performansları ile göz doldurdu. Kadın ve erkek gardiyanların sunduğu gösteri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı