29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ZAGREB Video

: - Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan detaylar - Mustafa Babür Hızlan'ın konuşmasıZAGREB (AA) - Hırvatistan 'ın başkentinde de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi. Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, yerel ve uluslararası yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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