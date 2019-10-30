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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ZAGREB

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ZAGREB



: - Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan detaylar - Mustafa Babür Hızlan'ın konuşmasıZAGREB (AA) - Hırvatistan 'ın başkentinde de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.
Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, yerel ve uluslararası yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Başkent 

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