29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - PODGORİCA Video

: - Podgorica Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyondan detaylar - Songül Ozan'ın konuşmasıPODGORİCA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Karadağ 'ın başkentinde Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan tarafından resepsiyon verildi. Resepsiyona, Karadağ lı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
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