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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Almanlar birlikte kutladı - Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Daum da katıldı

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Almanlar birlikte kutladı - Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Daum da katıldı

Davetlilerin gelişi

Politika Teknoloji Teknik Direktör Sivil Toplum Rektör 

-Davetlilerin karşılanması
-İstiklal Marşının okunması
-Detay

( KÖLN ) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Almanlar birlikte kutladı- Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Daum da katıldı KÖLN

- Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Türk ve Almanlar birlikte katıldı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği programla kutlandı. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanlar da kutlamaya katıldı.
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile eşi Şeyda Erciyes, konukları kapıda karşıladı. Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Alman politikacıların yanı sıra Alman teknik direktör Christoph Daum ve tanınmış simalar da katıldı.
Türk ve Alman marşlarının okunmasının ardından Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes konuşma yaptı. Cumhuriyetin Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu söyleyen Erciyes, “Cumhuriyetin birikimlerini kaybetmememiz için sanat, bilim, teknoloji, ekonomi dahil her alanda büyük ilerlemeler kaydetmeye devam etmemiz, daha az zamanda daha büyük işler başarmamız gerekmektedir. Türk toplumu 60 yıla yaklaşan sürede Alman toplumuyla el ele vererek Almanya'nın kalkınmasında, gelişmesinde terini ve emeğini ortaya koymuş ve Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Türk - Alman dostluğuna vurgu yapan Erciyes, “Bugünlere dayanışma içinde birlikte gelen Türk - Alman toplumu, korkulardan beslenerek huzuru bozanlara karşı da birlikte karşılık vermelidir. Zira bu kesimlere en iyi cevap toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörünün, karşılıklı saygının güçlendirilmesi olacaktır” dedi.

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