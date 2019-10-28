29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Taksim Cumhuriyet Anıtı - İSTANBUL Haberi
- Tören öncesi genel görünüm - İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever'in anıta çelenk bırakması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Cumhuriyetin 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendiİSTANBUL (AA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
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