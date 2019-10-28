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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - MUŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - MUŞ

- Çelenklerin sunulması - Törenden genel görüntüler - Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması Muş ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çelenk sunuldu.MUŞ (AA) - Muş ta Cumhuriyet bayramının 96 yıl dönümü düzenlenen törenle Valilik Önündeki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenki sunan Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından sunuldu.Daha sonra saygı dürüşü ve istiklal marşı okunmasıyla tören sona erdiÇelenk sunma törenine Muş Valisi İlker Gündüzözün yanı sıra Belediye Başkanı Feyat Asya İl Jandarma Komutanı Albay Bulet Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kahraman MŞÜ Rektörü Prof Dr Fatih Ahmet Polat Askeri erkan kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Yakınları İstiklal Marşı Öğretmenler Sivil Toplum Öğrenciler 

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