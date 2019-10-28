29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - KİLİS

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - İstiklal Marşı okunması - Törenden detaylar - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Kuzucu'nun konuşmasıKİLİS - Kilis 'te cumhuriyetin ilanının 96'ncı yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis 'e gelişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi. Törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Kuzucu, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis 'e geldiğini hatırlattı.Mustafa Kemal Paşa'nın Kilis ’e gelişinde gençlerce kurulan “Milli Direniş” çeteleriyle görüştüğünü ve Kilis lilerin kendisine ve Türk ordusuna gösterdiği ilgiden dolayı memnun kaldığını anlatan Kuzucu, "Türk sınırlarında başlayacağı milli hislere ve fedakarlığa büyük hayranlık duymuştur. Zira İngilizlerin bu bölgeye geldiğini öğrenen Kilis li gençler aralarında milli direniş çeteleri oluşturmuşlardır. Mustafa Kemal bu gençlerle görüşmesinde “İlk ayak bastığım Kilis topraklarında ki bu uyanıklığa hayran kaldım. Bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilis liler.” İfadesini burada kullanmıştır."ifadelerini kullandı.Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, KİYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, ile daire müdürleri katıldı.
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