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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - KAHRAMANMARAŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - KAHRAMANMARAŞ

- Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tank Albay Emin Mehmet Terzioğlu tarafından çelenk sunulması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kahramanmaraş 'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Atatürk meydanındaki Atatürk Anıtı'na Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tank Albay Emin Mehmet Terzioğlu çelenk sundu.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksöz, Baro Başkanı Avukat Burak Gül, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, gaziler ve vatandaşlar törene katıldı.

Gaziler Saygı Duruşu 

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