29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ZONGULDAK

- Törenden detaylar - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın konuşması - Geçit töreninden görüntülerZONGULDAK - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.Vali Bektaş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunup kollanmasının herkesin en önemli ve ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Geleceğe güvenle bakabilmenin, yarınlara güçlü şekilde ulaşabilmenin ancak Cumhuriyet'i milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde korumak ve yaşatmakla mümkün olacağını vurgulayan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:"Asil milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bekasına ve bütünlüğüne yönelik hain girişimlere karşı var olma mücadelesini ortaya koyabilen, soylu ve köklü bir milletir. Türk milleti en zor zamanlarda bile yıkılmamış, yenilmemiş, yeniden var olmasını bilmiştir. Bu güce sahip olduğumuzu dost düşman herkes bilmelidir."Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.
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