29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - VAN Haberi
Görüntü Dökümü: - Tören alanından geçişler - Folklor ekibinin gösterisi - Şiir okunması - Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorVAN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van 'da düzenlenen programlarla kutlandı. Van 'daki tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Cumhuriyet Caddesi'nde halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bilmez, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.
Türk milletinin 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya, hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını gösterdiğini belirten Bilmez, 96 yılın ardından gelinen noktada, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza ettiğini vurguladı.İstiklal Savaşı'nı zafere taşıyan ve Cumhuriyete hayat veren ruhun, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu aktaran Bilmez, şöyle devam etti:"Bu ruh sayesinde Cumhur ile Cumhuriyet bugün daha bir muhabbetle kucaklaşmıştır. Güçlenen ve dünyada söz sahibi olan ülkemizi terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ hedef olarak seçmişlerdir. Ama bizi hedeflerine koyan ve her geçen gün büyümekte olan ülkemize engel olmaya çalışanlara, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle fırsat vermedik vermeyeceğiz ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşadık. O gün milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktı ve bundan sonra da çıkacaktır."Tören şiirlerin okunması, halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından resmi geçitle sona erdi.Törene, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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