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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - VAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - VAN

- Törenden detaylar - Kutlamalar29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Mehmetbeyoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihi bir mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını söyledi.

İmkansızlıklara rağmen büyük bir kararlılık ve inançla yürütülen mücadelenin, Cumhuriyetle taçlandırılarak tarihin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:"Cumhuriyetle birlikte milletimiz onurlu ve özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip yurttaşlar haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Bu anlayış aynı zamanda insanımızın ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış, onu modern dünyanın, kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Böylece devletimiz, gelişmeyi ve kalkınmayı kendine şiar edinmiş bir dünya devleti olmanın kıvancına ermiştir. Bize düşen, en kıymetli mirasımız ve vazgeçilmez değerimiz olan Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmaktır."Geçiş törenin ardından program, öğrenci ve katılımcıların Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere selam vermesi ve fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Can Candaş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Öğretmen Siyasi Parti Sivil Toplum Yurttaş 

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