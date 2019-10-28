29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - UŞAK Haberi
- Vali Funda Kocabıyık'ın tören alanına gelişi - Tören alandaki öğrenciler - Çelenk sunma - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorUŞAK (AA) - Uşak 'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları törenle başladı. Törende, Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Çelenk sunma törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile daire müdürleri, askerler ve öğrenciler katıldı.
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