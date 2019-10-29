29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - UŞAK

- 29 Ekim kutlamaları - Halk oyunları - Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak 'ta tören düzenlendiUŞAK - Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak 'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. - Uşak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uşak 'ta düzenlenen törenle kutlandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, makamında tebrikleri kabul etti, ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törenlere geçildi.Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vatandaşların bayramını tebrik etti.Vali Kocabıyık, törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin, manda ve himaye arzusu taşıyan çevrelere, geleceği düşman boyunduruğu altında gören gaflet ve dalalete düşmüş odaklara tarihi bir cevap olarak ilan edildiğini vurguladı.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, asil milletin devletine ve iradesine sahip çıkma kararlılığı sonucu geri püskürtülerek bütün dünyaya önemli bir mesaj verildiğini anlatan Kocabıyık, "Bu hain girişime, demokrasi havarisi Batı'nın şaşırtıcı düzeyde sessiz kalmasının ve ülkemizin üst üste demokratik, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin saldırılara maruz kalmasının arkasında, Türkiye'nin 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek kurtlar sofrasına müdahale etmesine ve bu sofrada hem İslam coğrafyasının hem de dünya mazlumlarının temsilciliğine soyunmasına duyulan sonsuz öfke yatmaktadır." diye konuştu. Programda halk oyunları gösterileri sunuldu ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.Program, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi. - Denizli
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