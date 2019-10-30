29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TUNCELİ Video
- Vali Tuncay Sonel'in tebrikleri kabul etmesi - Tören alanından görüntüler - Vali Sonel ve beraberindekilerin askerlerin ve öğrencilerin bayramını kutlaması - Vali Sonel'in konuşması - Tören alanındaki çocukların görüntüsü - Vali Sonel'in protokolde çocuklarla ilgilenmesi - Vali Sonel'in halay çekmesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Tunceli 'de törenler düzenlendiTUNCELİ (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tunceli 'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Tunceli 'de Tuncay Sonel'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti.Vali Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun tören alanındakilerin bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandıklarını ifade etti. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri rahmet, gazileri de minnetle anarak şükranlarını sunan Sonel, "Kurtuluş Savaşı'nın zirvesi olan Cumhuriyet'imizin asıl amacı, bu eşsiz güzelim ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilmektir." dedi. Tunceli 'nin birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla anıldığını anımsatan Sonel, şunları kaydetti:"Bu hain, alçak teröristlerin son bir tanesi dahi etkisiz hale getirilinceye kadar hepimizin mücadelesi devam edecek. Çünkü bu topraklar, bu ülke her şeyin en güzeline layık. Huzur olacak, birlik, beraberlik olacak. Tunceli 'de birkaç yıl öncesine kadar 600 civarında olan terörist sayısı, başarılı operasyonlar sonucunda 50'nin altına düştü. Onlar da ya teslim olacaklar, ya da tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bunun başka alternatifi yok."Öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirler okuduğu, halk oyunları ve karate gösterileri yaptığı törende, Vali Sonel öğrencilerle halay çekti.
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