29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM Video
- Resepsiyona katılanlardan görüntü - Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un konuşmasıSTOCKHOLM - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi. Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğindeki törene çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sanatçılar katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Yunt, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.'' ifadesini kullandı.
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