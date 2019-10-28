29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - SİVAS Haberi
- Düzenlenen törene katılanlar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorSİVAS (AA) - Sivas 'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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